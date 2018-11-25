Eskişehir'de 2. Seyitgazililer Buluşması gerçekleşti

-Halk oyunları

-Yöresel kıyafetlerin tanıtımı

-Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın'ın açıklamaları

-Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay'ın açıklamaları



( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR



- Seyitgazi Belediyesi ve Seyitgazililer Platformunun ortak çalışmalarıyla “2’inci Seyitgazililer Buluşması” Eskişehir'de düzenlendi.

Şehit Anıl Gül Spor Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Eskişehir AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan ve Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Düzenlenen organizasyonda halk oyunları oynanırken yöresel kıyafetler sergilendi. Birçok sivil toplum kuruluşu ve derneğin de hazır bulunduğu etkinlikte, vatandaşlara yöresel yiyecek ve içecek ikramı da yapıldı. "Kendi kültürel mirasımızı, gelecek nesillere aktarmak zorundayız" 2’inci Seyitgazililer Buluşmasının açılış konuşmasını yapan Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, “Geçen yıl düzenlemiş olduğumuz Seyitgazi Tanıtım Günlerimiz ve Seyitgazi birlik ve beraberlik gecemizde bu organizasyonun ilkine imza atmıştık. Bu sene de, bugün, yine burada, geçen yılki vaktinde, 25 Kasım’da, tüm Seyitgazili hemşehrilerimiz ile ve Seyitgaziseverler ile birlikteyiz. Sloganımız, ‘Seyitgazi birlikte güzel.’ Seyit Battal Gazi Hazretlerinin 740’lı yıllarda geldiği, Anadolu irfanının yoğrulduğu Seyitgazimizin güzel ahlakını ve Seyitgazi dostluğunu, birliğini, beraberliğini tüm cihana ilan etmek ve buradaki kültürel mirasımızı gelecek nesillerimize taşımak için burada toplanmış bulunuyoruz. Bizim burada amaçladığımız gaye şudur; biz kendi kültürel mirasımızı, gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Eğer biz kendi kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktaramazsak o zaman kültürümüzü kaybetmiş bir toplum olarak kaybolmaya mahkum oluruz” şeklinde konuştu.

"Seyitgazililer Platformunu tebrik ediyorum" Etkinlikte konuşan bir diğer isim ise Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ise, "Sizlerle geçen yıl bugünlerde bu organizasyonun ilkini yine birlikte kutlamıştık. Bir başlangıç yapmıştık. Şimdi çok şükür, 2’nci yılında tekrar bir aradayız. Ben öncelikle Seyitgazililer Platformunu tebrik ediyorum. Onu kuran, kurucu ve onursal başkanımıza, platform başkanımıza, üyelerine, tüm muhtarlarımıza, dernek başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. 'Birlikten güç doğar' denir, bunun en güzel yansımasını şimdi bu platformla birlikte sizlerle yaşıyoruz. Bize miras kalan kültür ve değerlerimizi bizim de gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. ‘Bir işe başlamak, yarılamaktır’ denir. İşte birincisi ile başladık, ikincisi oldu. İnşallah Seyitgazililerin nice buluşma gününde bir arada olacağız ve kendi değerlerimize sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmalar sonrası tanıtım stantları ve Seyitgazi temalı fotoğraf sergisinin açılışı toplu kurdele kesimi ile yapıldı.

