Eskişehir’de 15 Temmuz programı Video

-Programdan detaylar

-Kuranı kerim tilaveti

-duaların edilmesi

-Valinin konuşması

-detaylar



( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla organize edilen programa binlerce vatandaş katıldı.

Eskişehir Valiliği tarafından Valilik Meydanında 15 Temmuz kapsamında program düzenlendi.

Burada saatler öncesinden bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahüratta bulunarak darbe girişimde hayatını kaybedenler için okunan Kur’an-ı Kerim’e eşlik etti. Meydanı hınca hınç dolduran vatandaşlara 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananları hatırlatan görseller izletildi. Vatandaşlar, kurulan dev ekranda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’da düzenlenen konuşmasını da canlı olarak takip etti. Burada vatandaşlara seslenen Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, "15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eli ile darbe girişimi adı altında sinsi, planlı ve kanlı bir işgal girişimine maruz kaldık. Tarihimizin en büyük ihanetlerinden birisine şahitlik ettiğimiz 15 Temmuz gecesini, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde demokrasimiz, milli irademiz ve bağımsızlığımız için sokaklara, meydanlara, havalimanlarına çıkan aziz milletimiz kanunsuz emre uymayan silahlı kuvvetlerimizin şerefli personeli ile kahraman polislerimiz ile kahraman jandarmamız ile birlikte şanlı bir diriliş destanına çevirdi. Bizler, bu gece o menfur girişimin 3. yılında ay yıldızlı bayraklarımız ve her görüşten insanımız ile birlikte ve beraberlik ruhu içerisinde meydanları doldurarak darbenin arkasındaki hain odaklara en anlamlı cevabı bir kez daha vermiş oluyoruz" dedi.

Programa, Vali Özdemir Çakacak, Garnizon Komutan Vekili Korgeneral Mehmet Özlü, Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Metin Nurullah Sazak, İl Emniyet Müdür Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, İl Müftüsü Bekir Gerek ve binlerce vatandaş katıldı.

Program öncesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından hazırlanan 10 bin adet "15 Temmuz darbe girişimi ve milletin zaferi" isimli el broşürü ile 6 bin 500 Türk bayrağı dağıtıldı. Programda son olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında sanatçılar Mithat Körler ile İsmail Altunsaray konser verdi.

