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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Eskil’de “Peygamberimiz ve Gençlik” programı düzenlendi

Eskil’de “Peygamberimiz ve Gençlik” programı düzenlendi

Programdan görüntüler

Kaside Saygı Duruşu Konferans Öğrenciler Peygamber 

-Minik öğrenciler ilahi okuması
-Öğrencilerin dua etmesi
-Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Abdullah Acar’ın konuşması
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’ın Eskil ilçesinde Peygamber Efendimizin doğum haftası nedeniyle ilçe müftülüğü tarafından “Peygamber Efendimiz ve Gençlik” konulu program düzenlendi.
Peygamber efendimizin doğum haftası nedeniyle gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Çok sayıda vatandaş ve öğrencinin katıldığı programda minik öğrencilerin Peygamber Efendimiz ile ilgili ilahiler ve şiirler okudu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Abdullah Acar’ın konuşmacı olarak katıldığı programda, peygamber efendimiz ve gençlik konulu konferans verildi.
Okunan ilahiler ve kasidelerle program son buldu.
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