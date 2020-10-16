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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Eskihisar feribot iskelesi yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Eskihisar feribot iskelesi yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

-Olay yerinden görüntüler

Hastane Trafik Kazası Bild Feribot İskelesi 

--Araçlardan görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar feribot iskelesi yolunda 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü 4 kişi de yaralandı. Kaza 02.50 sıralarında Eskihisar Mahallesi feribot iskelesi yolu Gebze istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eskihisar feribot iskelesi yolunda Gebze istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsü belirlenemeyen 34 LNC 59 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Burak Ö. yönetimindeki 41 AEF 802 plakalı otomobil ve Sebahattin Y.'nin idaresindeki 34 NB 1761 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ismi öğrenilemeyen 34 LNC 59 plakalı otomobildeki bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. (GY-FT)
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