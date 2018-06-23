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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Eski vekil Nurettin Yılmaz Cizre’de son yolculuğuna uğurlandı

Eski vekil Nurettin Yılmaz Cizre’de son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze aracının gelişi

Cumhurbaşkanı Cenaze Namazı Bağımsız Milletvekili Cumhurbaşkanı Adayı Milletvekilliği 

-Cenaze Aracının Karşılanması
-Sokak tabelası ve Cenaze aracı
-Cenazenin omuzlarda taşınması
-cenazesinin eve getirilmesi
-Cenazenin omuzlarda taşınmasından detay
-Cenazenin Ulu Camiye getirilişi
-Cenazenin Mezarlığa getirilişi
-cenazenin defnedilmesi
-İmamların okuduğu dualar
-Mezardaki resim ve etrafındaki kalabalık
-vatandaşların dua okuması ve diğer detaylar

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamanı yitiren CHP ve Anavatan Partisi eski milletvekillerinden Nurettin Yılmaz, memleketi Şırnak’ın Cizre ilçesinde yüzlerce kişinin katıldığı törende son yolculuğuna uğurlandı. Solunum yetmezliği nedeniyle uzun bir süredir Ankara’da özel bir hastanede tedavi gören Nurettin Yılmaz, hayatını kaybetti. Yılmaz’ın cenazesi vasiyeti üzerinde memleketi Şırnak’ın Cizre ilçesinde dualar eşliğinde defnedildi. CHP'den 1973 yılında Mardin milletvekili olarak seçilen ve TBMM'de 3 dönem milletvekilliği yapan ve eski Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün görev süresinin dolmasıyla cumhurbaşkanı adayı da olan Nurettin Yılmaz'ın ikinci döneminde bağımsız milletvekili olarak mecliste görev yaptı. Yılmaz 1987 Yılında Anavatan Partisi milletvekili olarak mecliste görev yapmıştı. Yılmaz’ın cenazesi Ankara’dan uçakla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına getirildi.
Cenazeyi havalimanında ailesi ve çok sayıda vatandaş karşılandı. Cenaze Cizre Belediyesine ait cenaze aracı ile Yılmaz’ın Dağkapı Mahallesi Arıkan Sokakta bulunan evinin önüne getirildi.
Yılmaz’ın cenazesi vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılıp eve götürüldü. Cenazenin sokağa girmesi ile birlikte kapıda bekleyen kadınlar cenazeyi Kürtçe ağıtlar yakarak karşıladı. Yılmaz’ın cenazesi daha sonra vatandaşlar tarafından omuzlarda taşınarak Ulu Camiye getirildi.
Burada kılınan cenaze namazına müteakip Nurettin Yılmaz’ın cenazesi yüzlerce kişinin katıldığı törende dualar eşliğinde asri mezarlığına defnedildi. (AY-AKK-Y)
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