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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Eski vekil dedesinin vasiyetini yerine getirip cami yaptırdı Haberi

Eski vekil dedesinin vasiyetini yerine getirip cami yaptırdı Haberi

Cami açılış töreni

Eski Milletvekili Açılış Töreni Helal Milletvekili 

-Dua okundu.
-Gömeç Müftüsü İsmail Yıldız konutu.
-Vali Ersin Yazıcı konutu
-Dua yapıldı
-kurdele kesildi. Namaz kılındı
-pilav ikramı
-Ali Sami Akkaş ile röp.
-Halil Piri ile röp.
-Ali dereli ile röp.

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, eski milletvekili iş adamı Ali Sami Akkaş, dedesi Hüseyin Akkaş’ın vasiyetini yerine getirerek cami yaptırdı. Yaklaşık 5 bin yazlık konutun bulunduğu Artur yolu mevkiinde yaptırılan Akkaş Camii ibadete açıldı. Belediyeni tahsis ettiği 3 bin 300 metre karelik arsada yaptırılan caminin kurdelesi Vali Ersin Yazıcı, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, İl Müftüsü Ramazan Topcan, Gömeç Belediye Başkanı İrem Himam, Gömeç Müftüsü İsmail Yıldız ve işadamı Ali Sami Akkaş tarafından kesildi. Vali Ersin Yazıcı, Ali Akkaş’a bir pano hediye etti. Vali Ersin Yazıcı yaptığı konuşmada, başta eski vekil Ali Sami Akkaş olmak üzere tüm Akkaş ailesini kutladı. Vali Yazıcı, “Böyle bir güzelliği düşünen Akkaş ailesine şehrimiz adına, Gömeç halkı adına teşekkür ediyorum. Parası olan çok insanımız var. Ancak herkes hayır yapamıyor. Bu bir gönül işi” dedi.
Akkaş, ”Aşağı yukarı 5 bin evin olduğu yerde hiç cami yoktu. Çok sevdiğim rahmetli hafız dedem sağlığında bana nasihat etmişti. Oğlum, bir gün helal paran olursa, bu paradan fazlası da olursa bir cami yaptır demişti. Bir de sebil çeşmesi istemişti. Çeşmeyi yıllar önce yapmıştım. Bu eksikliği de görerek dedemin vasiyeti aklıma geldi. Gömeç Belediyesinin tahsis ettiği bir yere 5 ay gibi kısa bir sürede bir cami yaptık. Bu caminin de bugün açılışını yaptık. Cenabı Allah’tan hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
(FT-MŞ)
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