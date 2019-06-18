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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Eski ve yeni muhtar arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Eski ve yeni muhtar arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

-şehir hastanesinden detay

Hastane Sağlık Ekibi Jandarma 

--ambulanstan detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da eski muhtar ile yeni muhtar arasında çıkan kavgada yeni muhtar yaralanırken, amcası hayatını kaybetti. Olay, Sivrice ilçesi Kamışlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan eski muhtar Mehmet K. ile yeni muhtar Ali Çetin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eski muhtar Mehmet K. silahla ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Çetin yaralanırken, amcası Mehmet Çetin ise hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı muhtar, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan eski muhtar, bir süre sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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