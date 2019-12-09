Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko’ya yumurtalı saldırı Haberi

- Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko’ya yumurtalı saldırı Haberi

Miting detay

Yumurtalı Saldırı Güvenlik Güçleri Toplantı Muhalefet Saldırı 

-Yumurta görüntüsü

( KİEV ) KİEV

- Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, düzenlediği mitingde yumurtalı saldırıya uğradı. Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, başkent Kiev’de muhalefetin siyasi kanadını oluşturan isimlerle ‘Zelenskiy için kırmızı çizgi’ adı altında yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı bir miting düzenlendi.
Muhalefet tarafından Rusya yanlısı olarak eleştirilen Zelenskiy’e karşı düzenlenen mitingde beklenmedik bir olay yaşandı. Mitinge katılanlar arasındaki bir vatandaş, daha önce gösteri alanına soktuğu yumurtaları Poroşenko’ya fırlattı. Eski Devlet Başkanı’na 2 adet yumurta atan şahıs, gösteriye katılan ve muhalefet destekçisi olanlar tarafından yaka paça yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa’nın başkenti Paris’te Fransa, Almanya, Rusya liderlerinin katılımıyla Ukrayna krizine çözüm bulmak için gerçekleştirilecek Normandiya Dörtlüsü toplantısına katılacak. Kırım konusunun da değerlendirileceği toplantı, Zelenskiy’nin Ukraynalılara verdiği sözleri tutması için bir fırsat olarak değerlendiriliyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Fransada Emeklilik Reformuna Karşı Grev Ve Protestolar BaşladıFransada Emeklilik Reformuna Karşı Grev Ve Protestolar Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı