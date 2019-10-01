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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Eski TRT spikeri Oya Yaylalı son yolculuğuna uğurlandı - İSTANBUL Haberi

Eski TRT spikeri Oya Yaylalı son yolculuğuna uğurlandı - İSTANBUL Haberi

- Cenazeden detaylarEski TRT spikeri Oya Yaylalı son yolculuğuna uğurlandıİSTANBUL (AA) - TRT İstanbul Televizyonu'nun eski spikerlerinden sürekli basın kartı sahibi Oya Yaylalı, son yolculuğuna uğurlandı.Uzun yıllar TRT'de spikerlik yapan ve dün yaşama veda eden Yaylalı için Karacaahmet Şehitlik Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Yaylalı'nın cenazesi kılınan namazın ardından Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi de olan Yaylalı'nın cenaze törenine ailesi, yakınları, iş arkadaşları ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyeleri katıldı.

Basın Kartı Cenaze Spike 

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