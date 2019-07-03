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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eski TBMM Başkanı Cindoruk'un acı günü - İZMİR

Eski TBMM Başkanı Cindoruk'un acı günü - İZMİR

- Hüsamettin Cindoruk'un camiye gelişi - Taziyeleri kabul edişi - Cenaze namazının kılınması - Cindoruk'un ablası Emine Günsel Ajun cenazesi toprağa verildiİZMİR (AA) - Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un hayatını kaybeden ablası Emine Günsel Ajun, İzmir 'de toprağa verildi.
Rahatsızlığı nedeniyle uzun bir süredir evinde tedavi gören Emine Günsel Ajun'un (90) cenazesi, Alsancak Hocazade Camisi'ne getirildi.
Ajun'un kardeşi eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, taziyeleri kabul etti.Kılanan cenaze namazına eski Sağlık Bakan Rıfat Serdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkan Yardımcısı ve Genel İdare Kurulu Üyesi İbrahim Unay ile Ajun ailesinin yakınları katıldı.
Ajun'un cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Paşaköprü Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze Cenaze Namazı 

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