Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Eski TBMM Başkanı Ahmet Ferruh Bozbeyli toprağa verildi Haberi

Eski TBMM Başkanı Ahmet Ferruh Bozbeyli toprağa verildi Haberi

cenazeden görüntü

Cenaze Toplantı Cenaze Namazı Milletvekili 

-cenaze namazının kılınması
-protokolden görüntü
-tabutun taşınması
-röportaj
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Eski TBMM Başkanı ve İstanbul milletvekili Ahmet Ferruh Bozbeyli’nin için öğle namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki caminde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Partili vekiller, sevenleri ve yakınları katıldı.
Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından Bozbeyli’nin cenazesi Devlet Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Bozbeyli'nin Türkiye demokrasisine çok faydalı olduğunu ifade eden Topçu,”Rahmetli Bozbeyli önemli bir siyaset ve devlet adamıydı. Ciddi bir tecrübeydi. Bizim şahsımızla alakalı da rahmetli Muhsin Başkanla böyle bir sohbetlerimiz olurdu. Bize engin tecrübelerini aktarırdı. Karşılaştığımız her yerde, davet edildiğimiz toplantılarda şahsımla ilgili de bir aile büyüğüm gibi çok güzel sözler söylerdi. Millete çok faydalıydı. Demokrasimize çok faydalı oldu” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
İşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleriİşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleri
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı