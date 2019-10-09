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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eski Siirt Belediye Başkanı Bağış mezarı başında anıldı - SİİRT

Eski Siirt Belediye Başkanı Bağış mezarı başında anıldı - SİİRT

- Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve beraberindekilerin mezarın başına gelmeleri - Eski Siirt Belediye Başkanı Abdullah Bağış'ın mezarı başında anılması - Kabirde dua edilmesi - Merhum Abdullah Bağış için Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde mevlit okunması - Camide dua edilmesi - Mevlit şekeri dağıtımıEski Siirt Belediye Başkanı Bağış mezarı başında anıldıSİİRT (AA) - Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın babası eski Siirt Belediye Başkanı Abdullah Bağış vefatının 30. yılında mezarı başında anıldı.Zevye Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına Egemen Bağış, Vali Ali Fuat Atik ile Bağış ailesi bireyleri ve yakınları katıldı.
İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından Kur'an - ı Kerim okundu. Bağış, babasının kabri başında dua etti.Abdullah Bağış için Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde de öğle namazından sonra mevlit okutuldu.1974 - 1977 yıllarında Siirt Belediye Başkanı olarak görev yapan Abdullah Bağış, 1989 yılında vefat etmişti.

1977 

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