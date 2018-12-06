Eski sevgilisiyle plan yapan kadın nişanlısını kaçırıp fidye istedi



- Zeytinburnu’nda Suriye uyruklu eski sevgilisiyle plan yaparak arkadaşlarına nişanlısını kaçırtıp 50 bin dolar fidye isteyen kadın ve arkadaşları yakalandı. Gencin nişanlısının eski sevgilisinin, düğün hediyesi verme bahanesiyle böyle bir şey yaptığı öğrenildi. Olay, geçtiğimiz 4 Kasım tarihinde Zeytinburnu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suriye uyruklu kadın Gozal Ala A.(20), ev sahibi olduğu ve eski sevgilisi olan Mousa Haj M.(27) ile bir plan yaptı. Plan kapsamında Gozal Ala A.,nişanlısı Zekare Saed A.’yı (23) kaçırarak fidye istemek amacıyla eski sevgilisine bir bahane uydurmasını istedi. “Size düğün hediyesi vermek istiyorum” Bunun üzerine Haj M., cep telefonuyla Saed A.’yı arayarak “arabamı sattım size düğün hediyesi vermek istiyorum” dedi.

Bunun üzerine üçlü semtteki bir restoranda buluştu. Burada sohbet eden Saed A., nişanlısı Ala A. ardından Haj M.’nin evine gitti. Ancak plan gereği üçlü burada evdeki 3 şahıs tarafından zorla alıkonuldu. Olayın ardından evdeki şahıslardan biri Saed A.’ya 50 bin dolar getirmezse nişanlısı ve arkadaşını öldüreceğini söyleyerek serbest bıraktı. Polis arama diye tehdit ettiler Nişanlısı ve arkadaşının planın içinde olduğunu bilmeyen genç, öldürüleceklerini düşünerek polise başvurdu. Ancak genç, polise şahısları görsem tanımam, arkadaşlarımın tutulduğu evi de bilmiyorum diyerek bilgi vermekten kaçındı. Gencin ifadesi doğrultusunda harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı Rehine Kurtarma ve Müzakere timi, fidyecilerin olduğu evi uzun süren çalışmalar sonucunda tespit etti. Ardından da eve baskın düzenleyen polis, evdeki Ala A., Haj M., Ahmed O.(19), Mohammed Al A.(19) ve Ali Dabbah Al B.(34) kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar şubeye götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. (DCC-EY

