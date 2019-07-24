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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eski sevgilisini ve annesini vuran zanlı yakala Haberi

Eski sevgilisini ve annesini vuran zanlı yakala Haberi

Zanlının karakoldan çıkarılması

Genç Kız Kız Arkadaş Eski Sevgili Akalan Saplantı 

-arşiv

( İSTANBUL - ÖZEL)ndı İSTANBUL

- Esenyurt'ta eski kız arkadaşının evine giden ve tartıştıktan sonra genç kızı ve annesini silahla vuran zanlı yakalandı. Alınan bilgiye göre, dün Esenyurt İnönü Mahallesi'nde uzun süredir saplantılı olduğu eski sevgilisinin evini basıp, Kübra G. ve annesini vuran S.A (43) olaydan 6 saat sonra yakalandı. Esenyurt İlçe Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nin titiz çalışması sonucunda Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yakalanan zanlının üzerinde olayda kullanılan silah bulunamazken zanlının olayda kullandığı silahı çöpe attığını belirttiği öğrenildi. Yakalanan şahıs, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kalçasından yaralanan genç kız ve bileğinden yaralanan annenin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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