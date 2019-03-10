Eski sevgilinin kundaklamak istediği otomobili babaanne kurtardı

-Otomobilin görüntüsü

-Pet şişe

-Yakılmak istenen kağıt

-Kadının oturması

-Sopa ile beklemesi

-Polisin görüntüsü

-Harun Zengin'in gelmesi

-Polis ile görüşmesi

-Arzu Baran'ın fotoğrafı



( ADANA )- Adana'da bir kadın kendisiyle evlenmek istemeyen eski sevgilisinin otomobilini kundaklamak isterken, babaanne balkondan sarımsak saksısı atarak otomobilin yanmasını önledi- Babaanne Sevim Zengin: "Torunum bu kızla biraz gezmiş evlenmemiş bu nedenle otomobili yakmaya çalıştı bende yakmasın diye saksıyı attım" ADANA



- Adana'da bir kadın kendisiyle evlenmek istemeyen eski sevgilisinin otomobilini kundaklamak isterken, babaanne balkondan sarımsak saksısı atarak otomobilin yakılmasını önledi. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.B. (28) tüp dağıtım işi yapan Harun Zengin (30) ile bir süre önce sevgili oldu. A.B., Zengin ile evlenmek istedi ancak genç adam A.B'den ayrıldı. Bu duruma sinirlenen A.B. bugün Zengin'in evinin önüne gelerek pet şişeye doldurduğu ispirtoyu otomobilinin üzerine döktü daha sonrada bir kağıdı tutuşturup otomobilin üzerine atıp yakmak istedi. Bu durumu gören Zengin'in babaannesi Sevim Zengin (70) balkondan otomobilin yanmaması için genç kadına sarımsak saksısını fırlattı. Bunun üzerine kadın babaanneye "Senin torunun beni evleneceğim diye kandırdı" diye bağırıp olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen komşular kağıdı daha fazla yanmadan söndürüp otomobilin yanmasını engelledi. Sevim Zengin'de elinde süpürge ile aşağı inip polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Harun Zengin'e haber verip beklemeye başladı.

Bu arada Sevim Zengin torununun eski sevgilisinin otomobilini yakmaya çalıştığını belirterek, "Benim torunum bu kızla daha önce sevgili olmuş gezmiş. Kız bugün geldi neymiş efendim 'torunun benimle gezdi, gezdi evlenmedi, beni kandırdı' diyor. Yani olabilir benim torunum gezdi diye evlenmek zorunda mı. Evlenmedi diye otomobil yakmaya çalışılır mı" diye tepki gösterdi. Yaşlı kadın daha sonrada otomobilin başında oturarak beklemeye başladı.

Bir süre sonra Harun Zengin geldi. Polise ifade veren Zengin şikayetçi olmayacağını söyledi.



Polis kadını yakalamak için çalışma başlattı.

