Eski ortağını silahla yaralayan şahıs, 'Pişman oldum' diyerek teslim oldu İzle

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( KOCAELİ ) Eski ortağını silahla yaralayan şahıs, "Pişman oldum" diyerek teslim oldu KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hayvancılık yaptığı ve daha sonra borçları nedeniyle tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan şahıs ,"Pişman oldum" diyerek polise teslim oldu. Olay 26 Temmuz akşamı saat 22.00 sıralarında İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi Zübeydehanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fikri Ş. isimli vatandaş bir kıraathanenin önünde arkadaşları ile otururken birlikte hayvancılık işi yaptığı ve borç nedeniyle husumet yaşadığı eski ortağı Mehmet Ali E. (39) bir otomobille caddeye geldi. Kahvehanenin önüne yaklaşan otomobilin arka penceresinden tabancasını çıkaran Mehmet Ali E. eski ortağına 5 el ateş etti. Kurşunlardan 2’si ayağına isabet eden Fikri Ş. kanlar içinde kalırken, saldırgan otomobille olay yerinden kaçtı. Yaralanan Fikri Ş. ambulansla kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınırken polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için inceleme başlattı. “Pişman oldum” diyerek teslim oldu Olayın ardından inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polislerin takibi sırasında ise pişman olduğunu söyleyen Mehmet Ali E., polis merkezine gelerek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Eski ortağını yaralayan şahıs güvenlik kameralarına takıldı Eski ortağını vuran şahsın olay yerine gelme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobille olay yerine gelen şahıs ortağını vuruyor. Silah seslerini duyan mahalleli ise panikle kendilerini korumak için koşmaya çalışıyor.

