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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Eski ortağını öldüren zanlı yakalandı

Eski ortağını öldüren zanlı yakalandı

Zanlıların polis eşliğinde getirilmesi

Polis Akalan Katil Zanlısı Polis Ekipleri Trol 

-Zanlıların polis eşliğinde götürülmesi
--Arşiv-
-Olay yeri görüntüleri
-Öldürülen adamın fotoğrafı

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de dün akşam eski ortağını silahla vurarak öldüren zanlı ve iki arkadaşı polis ekipleri tarafından yakalandı. Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi’nde dün akşam 18.45’te meydana gelen olayda D.V. ile eski ortağı S.U. konuşmak için Kuzey Çevre Yolu yakınlarında buluştu. Burada çıkan tartışmada S.U., yanındaki tabanca ile D.V.’yi vurarak öldürdü. Polis ekipleri, olay sonrasında yaptıkları çalışma sonrasında katil zanlısı S.U. ile olaya karıştıkları belirlenen G.T. ile H.Ü.’yü gece saat 02.00 sıralarında yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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