Eski ortağını kıraathane önünde silahla yaraladı

--Olay yerinden görüntüler

--Ekiplerden görüntüler

--Ekiplerin incelemeleri

--Detay



( KOCAELİ )- Saldırganın otomobille olay yerine gelme anı kamerada KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kıraathane önünde otururken eski ortağının silahlı saldırısına uğrayan vatandaş, ayağından yaralandı. Saldırganın olay yerine gelme anı kameraya yansıdı. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi Zübeydehanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ş. İsimli vatandaş cadde üzerinde bulunan bir kıraathanenin önünde arkadaşları ile otururken, eski ortağı olduğu ve aralarında husumet olduğu iddia edilen M.A.E. bir otomobille caddeye geldi. M.A.E., otomobilin arka penceresinden çıkarttığı tabanca ile eski ortağı F.Ş.’ye 5 el ateş etti. Kurşunlardan 2’sinin ayağına isabet ettiği F.Ş. kanlar içinde kalırken, saldırgan şahıs otomobille olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan F.Ş. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. F.Ş. tedavi altına alınırken, olay yerine intikal eden polis ekipleri kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde saldırgan şahsın kimliğini tespit etti. Polis olayla ilgili için inceleme başlatırken, eski ortağını vuran şahsın olay yerine gelme anı kameraya yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda ortağını vuran şahıs otomobille olay yerine geliyor. Silah seslerini duyan mahalleli ise panik yaşayarak kendilerini korumak için koşmaya çalışıyor.

