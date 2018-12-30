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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Eski okulda çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı

Eski okulda çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı

YANAN KAPALI SPOR SALONUNDAN ALEVLİ GÖRÜNTÜLER

İtfaiye Aracı Hatıra Fotoğrafı İtfaiye Eri Öğrenciler Sağlık Ekipleri 

-ORADAN GEÇEN ÖĞRENCİLER RÖP
-SOKAK ORTASINDA YANGININ MAHALLEYİ AYDINLATMASI
-YANGIN YAKIN UZAK PLAN DETAY
-POLİS İTFAİYE EKİPLERİ DETAY
-DETAYLAR
-ÖĞRENCİLERİN HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLMESİ

( BURSA )- Depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan okulun spor salonu yandı- Öğrenciler yanan okullarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi BURSA

- Bursa’da yeniden inşa edilmek üzere boşaltılan okulun kapalı spor salonunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler geceyi aydınlatırken bazı öğrenciler yanan kapalı spor salonunun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Yangın Bursa’nın Osmangazi İlçesi Gülbahçe mahallesinde bulunan eski Ergin Ağaç Mesleki Ve Teknik Anadolu Lise binasının kapalı spor salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için seferber olurken oradan geçen bazı öğrenciler yanan eski okulun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaklaşık 20 itfaiye aracı 45 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Çıkan yangında şans eseri yaralanan ve ölen olmaz iken eski okul spor salonu kullanılmaz hale geldi. Polis olay ile ilgili tahkikat başlattı. “ Yanan okul depremden dolayı boşaltılmış” Yangının çıktığı Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 7 Eylül 2017 tarihinde yapılan deprem ve tektik sonuçlarında dayanıksız olduğu tespit edilen bina yenilenmek için boşaltılmıştı. Okulda öğrenim gören öğrenciler ise geçici bir süre ile Çınar Anadolu Lisesi’nde öğrenim görmeye devam etmişti.
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