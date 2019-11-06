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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eski muhtarı öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi

Eski muhtarı öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi

Emniyet müdürlüğünden genel ve detay görüntü

Polis Hastane 

-Zanlının emniyet içerisinde bekletilmesi
-Zanlının emniyetten çıkarılıp polis otosuna alınması
-Polis aracının emniyetten ayrılması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amcası eski mahalle muhtarını öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan zanlı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Olay Kdz. Ereğli ilçesi Uzunçayır Mahallesi'nde yaşandı. Kocaali Mahallesi'nin eski muhtarı 57 yaşındaki Recep Er'in, sabaha karşı 05.00 sıralarında öldüresiye dövülerek yeğeni Ö.E. tarafından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Durumu ağır olan Er, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin olarak amcasını yaralı halde hastaneye getiren Ö.E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada sorgusu tamamlanan Ö.E. işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. (VK-
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