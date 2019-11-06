Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Eski muhtar dövülerek öldürüldü iddiası

- Eski muhtar dövülerek öldürüldü iddiası

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi genel görüntü

Hastane Cenaze Ağır Yaralı Avcılık Cinayet 

-Acil polikliniği önünden genel ve detay görüntü
-Morgun önünden genel görüntü
-Recep Er’in fotoğrafı

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeğeni tarafından ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki eski muhtar Recep Er, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay Kdz. Ereğli ilçesi Uzunçayır Mahallesi'nde yaşandı. Kocaali Mahallesi'nin eski muhtarı 57 yaşındaki Recep Er'in, sabaha karşı 05.00 sıralarında öldüresiye dövüldüğü ve yeğeni Ö.E. tarafından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Durumu ağır olan Er, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Gözaltına alındığı öğrenilen yeğen Ö.E. ise ifadesinde amcasını yolda yerde kanlar içinde görünce kendine ait araçla hastaneye getirdiğini söyledi.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Er’in cenazesine savcı nezaretinde otopsi yapıldı. Er’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Savcılık cinayet şüphesi üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlattı. (VK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı