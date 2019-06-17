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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi Hayatını Kaybetti

- Eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi Hayatını Kaybetti

muhammed mursi arşiv görüntüler

( KAHİRE ) - Eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi hayatını kaybetti KAHİRE

Televizyon Muhammed Mursi Devlet Televizyonu Askeri Cunta Mahkeme Salonu 


- Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin hayatını kaybettiği açıklandı. Mısır’ın devlet televizyonunda yapılan açıklamada, Muhammed Mursi’nin kendisine açılan casusluk suçlamasına ilişkin davanın duruşmasında öldüğü kaydedildi. Mursi’nin mahkeme oturumu bittikten hemen sonra bayıldığı öğrenildi. Müslüman Kardeşler’e bağlı olan Mursi, 2012 yılında Cumhurbaşkanı olmuş, 3 Temmuz 2013 tarihinde darbeyle görevinden alınmıştı. Mursi, o tarihten bu yana kadar askeri cuntanın kendisine yönelttiği suçlamalar nedeniyle tutuklu yargılanıyordu.
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