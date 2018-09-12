Eski milli oyuncular, amatör futbolcularla gösteri maçı yaptı - ÇORUM
- Futbolcuların hatıra fotoğrafı çekimleri - Eski milli futbolcuların oynadığı karşılaşmadan görüntüler - Eski milli futbolculardan detaylar - Forma ve top dağıtımı - Hami Mandıralı'nın açıklaması"Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi - Proje kapsamında Çorum 'a gelen eski milli oyuncular, amatör futbolcularla gösteri maçı yaptı - Eski milli futbolcu Hami Mandıralı:"Futbolcu olmak isteyen gençlerin öncelikle bu işe gönül vermeleri gerekiyor. Eğer futboldan bir şey bekliyorlarsa fedakarlık yapmaları lazım"ÇORUM (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında Çorum 'a gelen eski milli oyuncular, amatör futbolcular ve gençlerle gösteri maçı yaptı.Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda düzenlenen organizasyonda eski milli futbolcular Oğuz Çetin, Hami Mandıralı, Ali Gültiken ve Ergün Penbe, futbol tecrübelerini amatör sporculara aktardı.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezi üyeleri, amatör spor kulüplerinden futbolcular ve amatör spor kulüplerinin temsilcileri ile gerçekleştirilen karşılaşmalar, renkli görüntülere sahne oldu.Gösteri maçlarının tamamlanmasının ardından kentteki amatör futbolculara milli takım forması ile futbol topu hediye edildi.Eski milli futbolcu Hami Mandıralı, karşılaşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının bu organizasyonunun içerisinde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Eski milli futbolcular Oğuz Çetin, Ali Gültiken ve Ergün Penbe'yle iyi bir ekip olduklarını ifade eden Mandıralı, Türkiye'nin farklı illerinde "şahane" etkinliklere imza attıklarını aktararak, "Bugün Çorum 'da halkla bütünleştik, şehri gezdik, maç yaptık. Burada çok sıcak bir ilgi ile karşılaştık. Allah herkesten razı olsun. Bu tür programlara devam edeceğiz." diye konuştu. Karşılaştıkları amatör sporcular arasında yeteneklilerin olduğunu gözlemlediğini aktaran Mandıralı, "Futbol, çalıştıkça ve oynadıkça kendini gösteren bir spor dalı. Futbolcu olmak isteyen gençlerin öncelikle bu işe gönül vermeleri gerekiyor. Eğer futboldan bir şey bekliyorlarsa, fedakarlık yapmaları lazım. Bu da nedir? Çok çalışmak, kendilerine iyi bakmak, uykularına ve beslenmelerine dikkat etmek. Yeteneği de varsa gerisini Allah veriyor zaten." ifadelerini kullandı.