Eski Milletvekili Karagözoğlu, son yolculuğuna uğurlandı - ANKARA
- Cenaze namazı için gelenler - Eski İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu ve fotoğrafı - Cenaze namazının kılınması - Helallik istenmesi - Dua edilmesi - Tabutun omuzlarda taşınarak götürülmesiANKARA - Eski İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu, Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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