Eski milletvekili Akman'ın acı günü - ŞANLIURFA

- Hastane önündeki bekleyiş - Hayatını kaybeden gençlerin yakınlarının sinir krizi geçirmesiŞANLIURFA (AA) - Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın iki yeğeni, Birecik ilçesinde girdikleri Fırat Nehri'nde boğuldu.Keskince Mahallesi yakınlarında nehre giren Ayşe Mevhibe Özkan (17), bir süre sonra gözden kayboldu. Bunu gören kuzeni Beşir Akman (14) da suya atladı. Bir süre sonra kaybolan kuzenler, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede boğuldukları belirlenen kuzenlerin cenazeleri, Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Boğulan gençlerin eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın yeğenleri olduğu belirtildi.