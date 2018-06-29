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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Eski kundura fabrikasının olduğu bölgedeki yangın böyle görüntülendi

Eski kundura fabrikasının olduğu bölgedeki yangın böyle görüntülendi

alevlerden görüntü

Fabrika Plato Yükselen Yangına Müdahale 

-Söndürme çalışmalarından görüntü
-yükselen dumanlardan görüntü
-detaylar

( İSTANBUL -EK-HD) - Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü - Fabrika film platosu olarak kullanılıyormuş İSTANBUL

- Beykoz Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasının olduğu bölgede yangın çıktı. Fabrikanın film platosu olarak kullandığı öğrenildi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Beykoz Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasının olduğu bölgede yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için Beykoz, Ümraniye ve Kavacık'tan çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebilirken fabrikanın film platosu olarak kullanıldığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
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