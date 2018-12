Eski korucu toprak evde yaşam mücadelesi veriyor İzle

-Evin çöken tomrukları altına bırakılan dikme detayı

-Su damlayan tavan detayı

-Dam üzerine serilmiş brandadan detaylar

-Dam üzerine bırakılan toprak dolu poşetler

-PKK’nın silah saldırısında delinen koltuktan detaylar

-Eski güvenlik köy korucusu Hamit Öztürk ile röportajlar



( HAKKARİ ) - Çökme tehlikesi bulunan toprak evde yaşam mücadelesi veren Öztürk ailesi destek bekliyor HAKKARİ



– Hakkari’de terör örgütünün infaz listesinde bulunduğu iddia edilen ve eski toprak evde yaşam mücadelesi veren eski köy korucusu Hamit Öztürk ve ailesi yardım bekliyor. Hakkari’de soğuk havanın etkisini sürdürdüğü bugünlerde kiralık toprak bir evde kışlık yakacağı olmadan yaşam mücadelesi veren 5 nüfuslu Öztürk ailesi, hayırseverlerden gelecek yardım elini bekliyor. Merzan Mahallesi’nde yaşayan eski güvenlik korucusu Hamit Öztürk kendi imkanlarıyla kaldığı toprak evin damını branda ile örterek kar ve yağmurdan korunmaya çalışıyor. Yaklaşık 10 yıl boyunca güvenlik koruculuğu yaptığını belirten Hamit Öztürk, 2016 yılında bir iftira sonucu işinden olduğunu söyledi.



Öztürk, “Hakkari gibi bir şehirde vatanına ve milletine bağlı güvenlik korucusuydum. Üzerime iftiralar atıldı. Atılan iftiralar boşa çıktı. Bu süre zarfında silahım elimden alındı. İşsiz kaldım. Geçen yıl tekrardan gönüllü olarak korucu oldum. Hakkari’nin İkiyaka Dağlarında bir firmanın yaptığı güvenlik yolu şantiyesinde çalıştım. Fakat orada sezonumuz sona erince tekrardan işsiz kaldım. Zor durumdayım. Elektrik borcum 2 bin TL civarındadır. Kiralık eski toprak bir evde yaşıyorum. Yağışların başlamasıyla dama çıkıp branda serdim. Rüzgardan etkilenmemesi için de poşetlere toprak doldurup brandanın üzerine bıraktım. Evin her yeri damlıyor. Ev zaten çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu toprak evde yaşam mücadelesi veriyorum. Devletime bağlı olduğum için can güvenliğimden dolayı çalışamıyorum. PKK’nın hedef listesindeyim. Zaten burada iş imkanı hiç yok. Devletimden ve aziz Türk milletinden yardım talebinde bulunuyorum” dedi.

“Şu an bile PKK’nın infaz listesindeyim” Hakkari’de 2016 yılında PKK terör örgütünün infaz listesindeyken evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Hamit Öztürk, olayı ise şu şekilde anlattı: “Devletim olan Türkiye Cumhuriyetine, rengini atalarımın kanından alan şanlı ay yıldızlı Türk bayrağıma, kahraman orduma ve emniyet teşkilatıma olan aşkımı ve sevgimi hazmedemeyen PKK terör örgütü, 2014 yılında benim infazımı vermişti. Şu an bile PKK’nın infaz listesindeyim. İçişleri Bakanlığınca 4 yıldır koruma kararım var. PKK terör örgütünün infazımı verdiği belge emniyet tarafından bana verildi.

2016 yılında evime geldiğimde silahlı saldırıya uğradım. Çok şükür yaralanmadan kurtuldum. Mermi çekirdeği balkonumda bulunan koltuktan girip duvara saplandı. Ben de o günden beri evimin etrafına kendi imkânlarımla sensörlü projektör taktım” diye konuştu.