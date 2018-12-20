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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Eski Konya Valisi Cemalettin Ertem’in eşi ve kızı yangında hayatını kaybetti Video

Eski Konya Valisi Cemalettin Ertem’in eşi ve kızı yangında hayatını kaybetti Video

-Olay yerinden detaylar

Polis Sağlık Ekibi Olay Yeri İnceleme Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

--Sinir krizi geçiren yakınlardan detaylar
--İtfaiye sağlık ve polis ekiplerinden detaylar
--Röportaj
--Yangının çıktığı apartmandan detaylar
--Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eski Konya Valisi Cemalettin Ertem’in eşi ve kızı Kadıköy Kozyatağı’nda bir apartmanda çıkan yangında hayatlarını kaybettiler. Olay, 06.00 saatlerinde, Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Hilmi Paşa Sokak’ta bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Apartmanın en üst katında Eski Konya Valisi olduğu öğrenilen Cemallettin Ertem’in eşi Cahide Ertem ve kızı Hülya Ertem’in yaşadığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, iki cesede ulaşıldı. Dairede eski Konya Valisi Cemalettin Ertem’in eşi Cahide ve kızı Hülya Ertem’in birlikte yaşadığı öğrenildi. Durumu öğrenen yakınları, sinir krizi geçirerek büyük bir üzüntüye boğuldu. Olay sonrası polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri dairede inceleme yapıyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (AK-MÇ-Y)
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