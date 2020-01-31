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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Eski kız arkadaşıyla görüşmek istedi, ortalık karıştı: 2 yaralı

Eski kız arkadaşıyla görüşmek istedi, ortalık karıştı: 2 yaralı

yaralıların ambulansa bindirilişi detay

İlk Müdahale Hastane Kız Arkadaş Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-detaylar

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 2 kişi arasında kadın mevzusu yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada 1 kişi bıçaklanarak yaralanırken, diğer kişi ise bıçaklanan kişi tarafından darp edilerek yaralandı. Büyüyen olayı polis ekipleri güçlükle ayırırken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay, Adapazarı ilçesinde Adnan Menderes Caddesinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinde eski kız arkadaşının çalıştığı yere gelen T.D., arkadaşını görmekte ısrar edince çevredeki vatandaşlar ile T.D. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın sonucu S.D. isimli vatandaş ile T.D. arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede esnasında T.D. isimli şüpheli, S.D. isimli vatandaşı bıçaklayarak yaraladı. Bıçakla yaralanan S.D. ise T.D.'yi darp ederek yaraladı. Çevredeki vatandaşların durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşanan arbedeyi güçlükle ayırırken, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonucunda yaralılar ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.
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