Eski kız arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

-Olay Yerinden Görüntüler

-Fotoğraflar



( İSTANBUL ) İSTANBUL -Küçükçekmece’de barışma isteğini reddeden eski kız arkadaşını öldürmekten tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Küçükçekmece’de 24 Mayıs tarihinde bir kafede kendisinden ayrılan ve barışma isteğini reddeden eski kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen Ahmet Kalender’in müebbet hapis cezası ile yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya hayatını kaybeden Seher Çetintaş’ın kızı Z.K. tanık olarak katıldı.

Duruşmada tutuklu sanık Ahmet Kalender de hazır bulundu. Maktulün kızı tanık Z.K., “Ölen annem olur. Huzurdaki sanık ile 3-4 ay annemle birlikte aynı evde yaşadık. Yaşadığımız dönemde annem dışarıya çıktığında sorun yaşanıyordu. Şuan hatırlayamadığım tehdit ve hakaret sözleri söylüyordu. Bir defasında el kaldırdı. Diğerinde annemin elmacık kemiğini kırdı. Tartışmalar sebebiyle evden ayrıldık, başka bir eve taşındık. O bölgede kiralık ev olmayınca zorunlu olarak sanığın oturduğu apartmanda bir yer bulduk. Sanığa bunu söylemedik. 1-2 ay sonra asansörde görünce farkına vardı. Arayıp rahatsız ediyordu. Teke tek iki kez sanıkla buluştuk. İkinci görüşmemizde ‘Ya annen ya baban’ deyince 'Hiçbir şey yapamazsın' şeklinde cevap verdim. Yapınca görürsün deyip silah aldırdığını bildirdi. 3-4 hafta sonra da olay meydana geldi. Olay günü de sanık telefon açmadan önce ismini hatırlayamadığım bir tekstilci ile annem telefon görüşmesi yaptı. Annemin para kazanması gerekiyordu. Sanık, annemin çalıştığı iş yerlerine gidip annem için ‘Bu benim karım, çalıştıramazsınız’ şeklinde sözler söylüyormuş. Bu konuyu konuştular. Karşıdaki şahıs 'Çalışacaksan sanık ile bu konuyu hallet, biz o kafede olacağız, orası güvenli, rahatça görüşebilirsin’ dedi.

Bir müddet sonra sanıkla telefonlaştılar. Ben de dinledim. Sanık ‘Limitsiz kredi kartı vereyim, aynı evde yaşamayalım, evlenmeyelim ama arkadaş olalım’ deyince annem 'Senin parana ihtiyacım yok’ dedi ve tartıştılar. Sonrasında da evden çıktı, olay meydana geldi, şikayetçiyim” dedi.

Mağdur vekili ise cinayetin tasarlanarak işlendiğini belirterek, bu durumun göz önüne alınmasını istedi. “Seni koruyanlar gelsin seni kurtarsın” Cinayetin gerçekleştiği kafenin işletmecisi Ali Zengin ise olay günü bahçede oturduğunu ve silah sesi duyduğunu söyleyerek, “Sesin geldiği yere yöneldiğimde sanık tutukluk yapmış olduğu silahının mermisini mekanizmaya vermeye çalışıyordu. Bayan yerde yatıyordu. Yerde yatarken sırtına doğru ateş etti. O sırada müşterim olan polis memuru geldi ve sanığı etkisiz hale getirdi. Sanık Ahmet bayan yerdeyken ‘Seni koruyanlar gelsin seni kurtarsın’ dedi" ifadelerini kullandı. Söz verilen tutuklu sanık Ahmet Kalender, eski ifadelerini aynen tekrar ettiğini belirterek, ”Çok fazla detaya girmek istemiyorum. Mağdur Z.K. benimle buluşmak istedi. Kafede oturduk. Madem bu kadar tehdit ediyorum kızı neden benimle görüşmeye gelmiştir. Her gün benim yanımda ne işleri var” dedi.

Sanığın savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

