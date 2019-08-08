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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı

- Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı

baskından görüntü

( BİŞKEK ) BİŞKEK

Güvenlik Görevlisi Rehin Güvenlik Güçleri Başkent Irak 


- Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, bugün düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alındı. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, dün akşam saatlerinde gözaltına alınmaya çalışılmış ancak operasyon başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Atambayev, operasyonda görevli 6 güvenlik görevlisini rehin almış ve destekçilerine toplanma çağrısında bulunmuştu. Güvenlik güçleri, bugün Atambayev’in evine ikinci kez baskın düzenledi.
Güvenli güçleri, öğle saatlerinde Atambayev’in başkent Bişkek'in güneyinde bulunan Koy-Taş köyündeki evine geldi. Atambayev’in rehin tuttuğu 6 güvenlik görevlisi serbest bırakıldı. Güvenlik güçleri evden ambulansla alınırken eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Bu sırada Atambayev’in yüzlerce destekçisi de evin önünde güvenlik güçleri ile karşı karşıya geldi. Evine düzenlenen baskında direnen Atambayev de bu sabah evinin önünde toplanan destekçilerine seslenerek, "Destekçilerimin talebi üzerine Forum Plaza (Sosyal Demokrat Partisi Genel Merkezi'nin ve medya organların yer aldığı bina) önünde bugün saat 16.30'da toplanacağız” demişti. Atambayev, dün evine düzenlenen operasyona ilişkin, "Daha önce silah kullanacağımı söylemiştim. Uyarılarımı dikkate almadılar. Burada sadece bende silah var. Vatandaşların elinde silah yok. Dün silah kullandım” ifadelerini kullanmıştı. Operasyondan iktidarı sorumlu tutan Atambayev, Forum Plaza önünde toplandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyeceklerini söylemişti.
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