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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eski Kırgızistan Başbakanı Babanov ifade verdi - BİŞKEK Video

Eski Kırgızistan Başbakanı Babanov ifade verdi - BİŞKEK Video

- Kırgızistan Cumhuriyet Partisi kurucu lideri ve eski Başbakan Ömürbek Babanov'un açıklamalaEski Kırgızistan Başbakanı Babanov ifade verdi - Ömürbek Babanov'un, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında anayasal düzeni bozduğu suçlamasına ilişkin ifadesi alındıBİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhuriyet Partisi kurucu lideri ve eski Başbakan Ömürbek Babanov, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında anayasal düzeni bozduğu suçlamasıyla ifade verdi.Kırgızistan Başsavcılığınca açılan davada, Babanov'un, hakkındaki suçlamaya ilişkin Milli Güvenlik Devlet Komitesi Soruşturma Bölümü'nde ifadesi alındı.Babanov, yaklaşık 5 saat süren ifadesinin ardından gazetecilere, suçsuz olduğuna ve aklanacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Kasım 2017'de Rusya'ya giden Babanov, 9 Ağustos'ta ülkesine dönmüştü.Seçim kampanyası sırasında anayasal düzeni bozmaya çalışmakla suçlanan Babanov'un adı, Kırgızistan Bankası'nın hisseleriyle ilgili süren soruşturma dosyasında da tanık olarak yer alıyor.Babanov, 2011 - 2012 yıllarında Başbakanlık görevinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Seçim Kampanyası Anayasa Bakanlık 

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