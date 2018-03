Eski karısının tehditlerinden bıkan koca feryat etti: “Bir kuru soğan ile de yaşamaya razıyım. Yeter ki beni kurtarın”

-Emrah Ç. röportaj



- Antalya’da eski karısından kendisini aldattığı için boşanan Emrah Ç. eşinden boşandıktan sonra eşinin tuttuğu 4 kişinin kendisini ormanda darp ederek zorla nafaka senedi imzalattığını iddia etti. 3 yıldır yaşadıklarından dolayı dayanacak gücü kalmadığını ifade eden Emrah Ç., “Yurt dışında da yaşamaya razıyım. Yeter ki beni bu kadından kurtarın” diye yardım istedi. 15 yıllık evlilikleri 3 yıl önce boşanmayla noktalanan çiftin nafaka kavgası, tehdit ve kaçırma iddialarıyla karakolluk oldu. Mersin’den Antalya’ya taşınan 33 yaşındaki Emrah Ç., 15 yıl evli kaldığı Ceyda G.'den 3 yıl önce boşandı. Mahkeme 2 çocuğun velayetini anneye verdi. Genç kadın bir süre sonra nafaka davası açtı. Emrah Ç. ise işsiz olduğunu ve nafaka ödeyemeyeceğini söyledi.



Ancak Emrah Ç.'nin iddiasına göre Ceyda G. adam tutup eski eşini kaçırttı. Tanımadığı 5 kişi eski kocayı ormana götürüp darp etti ve başına silah dayayarak senet imzalattı. Nafakayı kabul etmesi için tehdit edilen Emrah Ç., daha sonra şehir merkezine yakın bir noktaya bırakıldı. Yaşadığı korkuyla mahkemede nafakayı kabul ettiğini söyleyen Emrah Ç., aynı kişiler tekrar tehdide başlayınca ikinci eşi Gamze G. ile birlikte Antalya'ya kaçtı. Emrah Ç.'nin iddiasına göre başkasıyla evlenip Antalya'ya taşınan eski eşi, burada da izini buldu. Yeniden tehdit telefonları ve mesajları almaya başladığını söyleyen Emrah Ç., CİMER'e başvurarak yaşadıklarını anlattı. Ardından polise giderek şikâyetçi olan eski koca için çağrılı koruma kararı verildi, Ceyda G.'ye de eski eşiyle iletişim yasağı konuldu. Tehdit mesajları devam edince bu kez İnsan Hakları Kurulu'na başvuran Emrah Ç., "Devletimizden yardım bekliyorum. Beni kurtarın" dedi.

Emrah Ç. bir yıldır göremediği iki çocuğunu görmek için de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından yardım istedi. "Beni 4 kişi ormana kaçırdı" 3 yıl içerisinde psikolojisinin çok bozulduğunu ve bir çok şeyi hatırlamakta zorluk çektiğini ifade eden Emrah Ç., “Eşim beni şuan evli olduğu kişi ile aldattı. Bende buna dayanamadım ve boşandım. Bana boşanma davası açtı. Benim durumumu biliyordu. Benim ömrüm boyunca kazandığım her şeyimi elimden aldı. Beni 4 kişi ormana kaçırdı. Nafaka davası açıldığını ifade ederek zorla bana senet imzalattılar. Beni konuşmamam yönünde tehdit ettiler. Beni tehdit etmeye devam ediyor. Bende CİMER, BİMER başta olmak üzere her yere suç duyurusunda bulundum. 1 yıl benim işsiz kalmama sebep oldu” dedi.

"Kabul etmezsem şuanki eşime araba ile çarparak öldüreceklerini söylediler." Ormanda kafasına silah dayadıklarını iddia eden Emrah Ç., “Eğer hazırlanan nafaka senedini kabul etmezsem şuanki eşime araba ile çarparak öldüreceklerini söylediler. Ben eşimi alarak ikinci mahkemede kaçtım. Beni mahkemeye zorla götürdüler. Her bir şeye bana evet dedirttiler. Bir normalde ayrılırken anlaşmalı boşandık. Benden nafaka ya da başka bir şey istemedi. Ben ayda 300 TL ile evimin geçimini sağlıyorum. Daha sonra Antalya’ya kaçtım burada da aynı tehditler devam etti. Beni kurtarın artık. Yeter. Ben kuru soğan da yer geçinirim. Yeter ki benden uzak tutsunlar. Gerekirse ben yurt dışında yaşamaya da razıyım” açıklamasını yaptı.