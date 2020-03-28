Eski karısını ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı - AYDIN
: - Nazilli Adliyesi binası - Cinayet zanlısının adliyeden çıkarılışı Aydın 'da eski karısını ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Kuyucak ilçesinde eski karısını ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı.Çamdibi Mahallesinde, boşandığı Neşe O. (43) ve oğlu Furkan K'yi (18) av tüfeğiyle öldüren Zeki K, jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalandı.Zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede susma hakkını kullanan Zeki K, tutuklandı.Çamdibi Mahallesinde dün, eski eşi ve oğlunu öldüren zanlı, otomobiliyle olay yerinden kaçmıştı.
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