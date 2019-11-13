Eski İngiliz askeri istihbarat subayının eşi Adli Tıp Kurumu’na geldi



- Beyoğlu'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu’na geldi. Beyoğlu'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu’na geldi. Winber'in eşarpla yüzünü gizlemeye çalıştığı görüldü.

Winber, eşinin cenazesini almak için işlemlerin tamamlanmasını bekliyor.



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