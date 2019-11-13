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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eski İngiliz askeri istihbarat subayının eşi Adli Tıp Kurumu’na geldi

Eski İngiliz askeri istihbarat subayının eşi Adli Tıp Kurumu’na geldi

ADLİ TIP ÇIKIŞ

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Cenaze İsveç 


- Beyoğlu'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu’na geldi. Beyoğlu'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu’na geldi. Winber'in eşarpla yüzünü gizlemeye çalıştığı görüldü.
Winber, eşinin cenazesini almak için işlemlerin tamamlanmasını bekliyor.
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