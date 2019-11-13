Eski İngiliz askeri görevlisinin eşi Adli Tıp Kurumu'na geldi - İSTANBUL İzle
- Adli Tıp Kurumu girişinden görüntü - James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winberg ve beraberindekilerin adli tıpa girişleri - Winberg ve beraberindekilerin adli tıptan siyah bir panelvan araçla ayrılmaları - James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winberg, cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldiİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winberg, cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldi.Winberg ile beraberindeki 3 kişi, cenaze işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na gelerek içeriye girdi.Adli Tıp Kurumu'nda bir süre kalan Winberg, işlemlerin ardından ayrıldı.
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