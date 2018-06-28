Eski hükümlü İŞKUR desteğiyle hayvancılığa başladı - KİLİS
- Eski hükümlü İŞKUR desteğiyle hayvancılığa başladı - Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş'un konuşması - Başsavcısı Serdar Durmuş ve beraberindekilerin ahırı gezmesi - Protokol üyelerine ayran ikram edilmesiEski hükümlü İŞKUR desteğiyle hayvancılığa başladı - Kilis 'te, bir süre cezaevinde yattıktan sonra hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmaları kapsamında tahliye edilen Rıfat Alkaya, İŞKUR'dan aldığı hibe desteğiyle hayvancılığa başladı - Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş: - "İnşallah bu çalışmayı diğer eski hükümlülerimiz de görür ve böyle projelerle müracaat ederler"KİLİS (AA) - Kilis 'te hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmaları ve meslek edinme çalışmaları kapsamında, Türkiye İş Kurumu'dan (İŞKUR) hibe desteği alan eski hükümlü, küçükbaş hayvancılık yapmaya başladı. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik şartıyla tahliye edilen Rıfat Alkaya'nın kendi iş yerini açmak için Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu Başkanlığına sunduğu proje kabul edildi.Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce "Eski Hükümlülere Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında, İŞKUR'a sunulan projesinin onaylanmasının ardından Alkaya, 22 koyun ve 1 koç alarak cezaevine girmeden önce yaptığı hayvancılık işine yeniden başladı. Alkaya'nın Küçükkonak köyündeki ağılının açılışını, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, İŞKUR İl Müdür Vekili Erdinç Çamlı ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu üyeleri yaptı.Durmuş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin diğer hükümlülere de örnek olmasını dilediklerini belirtti. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulunun, "Eski Hükümlülere Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında 4 projenin onaylandığını bugün bunun ilkinin hayata geçirildiğini aktardı.Projenin hayatlarının bir bölümünü cezaevlerinde geçirmek durumunda kalan kişilerin, topluma faydalı birer birey olmalarını amaçladığını anlatan Durmuş, şunları kaydetti:"Bu kapsamda eski hükümlümüz Rıfat Bey'e teslim etmiş olduğumuz hayvanlarla ilgili son durumu gelip yerinde görmek istedik. Söz konusu projeye 5 eski hükümlü müracaat etti. Bunlardan 4'ü koruma kurulumuz tarafından kabul edildi, diğer arkadaşlarımıza ise henüz evraklarını tamamlayamadıkları için hayvanlarını teslim edemedik. İnşallah bu çalışmayı diğer eski hükümlülerimiz de görür ve böyle projelerle müracaat ederler. Hükümlülerimizin kendi işlerine sahip olması açısından önemli omasının yanında Kilis 'te ilk projemizdir."Durmuş, proje kapsamında harcanan miktarın yaklaşık 27 bin lira olduğunu, eski hükümlülerin toplum hayatına kazandırılması kendi işlerine sahip olması açısından da örnek bir çalışma olduğunu sözlerine ekledi.