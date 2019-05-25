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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Eski HDP milletvekilinin kardeşi terörden tutuklandı - ŞIRNAK Video

Eski HDP milletvekilinin kardeşi terörden tutuklandı - ŞIRNAK Video



: - Zanlıların adliyeden çıkışı ve polis aracına bindirilmesiEski HDP milletvekilinin kardeşi terörden tutuklandı - Şırnak 'ta terör örgütü PKK/KCK'ya eleman sağlama, kuryelik ile örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı - Tutuklananlar arasında eski HDP Milletvekili Ferhat Encü'nün kardeşi Veli Encü'nün de bulunduğu öğrenildiŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ta düzenlenen terör operasyonunda, aralarında eski HDP Milletvekili Ferhat Encü'nün kardeşi Veli Encü'nün de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal yapılanmasına katılacak kişilerin aktarımıyla ilgili faaliyette bulundukları, kurye ve işbirlikçi olarak çalıştıkları, terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, eski HDP Milletvekili Ferhat Encü'nün kardeşi Veli Encü ile Mazlum G, Mehmet D, ve Şehmus K. mahkemece tutuklandı, S.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Polis Aracı Adli Kontrol Terör Operasyonu Terör Örgütü Yardım ve Yataklık 

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