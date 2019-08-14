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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eski hastanenin deposu ve terzihanesi kül oldu

Eski hastanenin deposu ve terzihanesi kül oldu

Yangın anının amatör cep telefonu görüntüsü

Hastane Amatör Cep Telefonu Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiyenin yangına müdahalesi
-Vatandaşlardan ve yangından detay
-Depo ve terzihaneden görüntü
-Genel görüntü

( SAMSUN ) -- Aynı yerde 5'inci kez yangın çıktı SAMSUN

- Samsun’da eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin alt kısmında bulunan depo ve terzihanede yangın meydana geldi. Olay, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde saat 21.50'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; hastanenin depo ve terzihane olarak kullanılan ek binasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında içeride bulunan malzemeler kül olurken, bina da hasar gördü. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, önce yangına müdahale etti, ardından da soğutma işlemine başladı.
Gece bekçileri de çevre önlemi aldı. Mahalle sakinleri ise yangının söndürülmesini tedirginlikle izledi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, binada hasar meydana geldi. Söz konusu yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Olayı gören vatandaşlar, yangının neden çıktığını bilmediklerini ve itfaiyenin olaya hemen müdahale ettiğini ifade ettiler. Eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, daha önceki yıllarda da içerisinde hastalar varken yanmış ve 1 hasta yangında hayatını kaybetmişti. Yanan depo kısmının daha önce 4 kez daha yandığı öğrenildi. (ED-SLH
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