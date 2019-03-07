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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Eski hastane bahçesindeki yangın korkuttu

Eski hastane bahçesindeki yangın korkuttu

Yangın yerinden görüntü

Hastane Uttu Hastane Bahçesi 

-Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Detaylar

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde eski hastane binası bahçesinde çıkan yangın vatandaşları korkuttu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl yeni binasına taşınan eski Kozan Devlet Hastanesi binası bahçesinde sebebi bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangının giderek büyümesi üzerine eski hastane bahçesindeki ağaçlar yanmaya başladı.
Hemen yan taraftaki yeni hastane binasında bulunan hastane güvenlik görevlileri yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Yangın ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.
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