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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Eski Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma hakim karşısında - DURBAN

Eski Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma hakim karşısında - DURBAN

- Araçların gelişi - Zuma'nın halkı selamlaması ve şarkı söylemesi - Güvenlik görevlilerin bekleyişi - Zuma destekçilerinin Durban caddelerindeki gösterileri Güney Afrika 'da yolsuzluk iddiaları üzerine istifa eden eski Devlet Başkanı Jacob Zuma, ilk defa hakim karşısına çıktı.Yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle hakkında açılan davanın ilk duruşmasının yapıldığı mahkeme binasına çok sayıda taraftarının söylediği şarkılar eşliğinde giren Zuma'nın duruşması sadece 10 dakika sürdü.Zuma'nın avukatlarının Ulusal Savcılık Makamının (NPA) iddiaları gözden geçirmesi talebi üzerine duruşma 8 Haziran'a ertelendi.Mahkeme çıkışında destekçilerine seslenen Zuma, "Bir gün bu davaları açanlar pişman olacaklar." dedi.
Masum olduğunu savunan Zuma, "Belli bir suçlama yönetemiyorlar. Dedikleri tek şey 'Zuma yolsuzluk yaptı.' Yasalarımıza göre suç kanıtlanana kadar sanık suçsuzdur fakat bu yolda beraber yürüdüğümüz hatta güvendiğimiz arkadaşlarımız bile bize suçlu muamelesi yapıyor." ifadelerini kullandı.

İstifa Salar Yolsuzluk Mahkeme Binası Avcılık 

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