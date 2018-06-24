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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ oyunu kullandı Haberi

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ oyunu kullandı Haberi

Başbuğ’un okula gelmesi

General 

-Açıklama yapması

( İSTANBUL )- Başbuğ: “Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinde birini yaşıyoruz” İSTANBUL

- Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Başbuğ: “Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinde birini yaşıyoruz. Tabi ben bu seçim sonuçları hakkında ümitliyim. Seçimlerin ülkemize barış ve huzuru getireceğine düşünüyorum” dedi.
Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ oyunu Kadıköy’de bulunan Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlköğretim Okulu’nda kullandı. 14. 00’da okula gelen Başbuğ, 2096 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ; “Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinde birini yaşıyoruz. Tabi ben bu seçim sonuçları hakkında ümitliyim. Seçimlerin ülkemize barış ve huzuru getireceğine düşünüyorum. Demokrasinin daha fazla güçlenmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu açıdan seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Basın mensuplarının CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin apolet tartışmasına karşı Başbuğ; “Konumuz seçim” cevabını verdi. (MB-EY
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