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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ teröristlerin bombaladığı camide incelemelerde bulundu

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ teröristlerin bombaladığı camide incelemelerde bulundu

Başbuğ’un gezisinden ziyaretler

Roketli Saldırı Göç Dalgası Basın Açıklaması Terör Örgütü Tarihi Mekan 

-Tarihi mekanları gezmesi
-Saldırıya uğrayan Çalık caminde incelemelerde bulunması
-Genel ve detaylar
-İlker Başbuğ7un basın açıklaması
-Tarihi müzeyi ziyaret etmesi
-Genel ve detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ terör örgütü YPG/PYD’nin attığı roketlerle iki vatandaşın şehit olduğu Çalık Camiinde incelemelerde bulundu. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Namaz esnasında bile terör örgütü YPG/PYD’nin attığı roketlerle iki vatandaşın burada şehit olduğunu söyledi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Kilis’teki tarihi mekanları gezdi. İlk önce Oylum Höyük’e ziyaret eden Başbuğu, daha sonra Resul Osman Dağına çıkarak yüksek noktadan Suriye ile Kilis’i seyretti. Başbuğ, tarihi mekanları ziyaret ettikten sonra teröristlerin roketli saldırısı sonucu 2 kişin şehit olduğu Çalik camiinde incelemelerde bulundu. Tarihi hamam, Havra, camileri de ziyaret eden Başbuğ, yaptığı açıklamalarda, Suriye olaylarından en çok etkilenen ilin Kilis olduğunu ifade ederek, “Kilis güzel şehrimiz, Suriye hududu üzerinde özellikle Suriye’de yaşanan iç savaştan en çok etkilenen sınır şehrimiz, bende fırsat bularak, bugün Kilis’i görmek istedim. Birde yaşananları, burada insanlarla beraber olarak öğrenmeye çalıştık. Biraz öncede ifade ettiğim gibi Kilis Suriye’de yaşanan olaylardan en çok etkilenen şehrimizdir. Şimdi bulunduğumuz camide bile, namaz esnasında YPG/PYD terör örgütünün attığı roketlerle iki vatandaşımız şehit oldu. 27’e yakında hayatını kaybeden insanımız var. Bugün Kilis nüfus yapısı değişmiş onu görüyoruz. Suriye’den gelenlerin, Suriyelilerin Kilis’teki nüfus sayısının daha fazla olduğunu gerçeği var. Fakat güvenlik açısından bir sorunun kalmadığı, şehrin oldukça güvenli olduğu şartları görüyoruz. Bugünkü gezi esnasında öğrendiğim noktalardan biri de şu oldu, artık Kilis kabul edebileceği kadar Suriyeli kabul etmiş, bundan sonra Kilis’in daha fazla gelecek Suriyeli’yi kabul edebilecek, imkanı ve kabiliyeti, yerleşimi her açıdan kalmadığını gördük. Tabi son dönemlerde özellikle, İdlip’te yaşanan olaylar var. Ümit ediyoruz, bekliyoruz ki İdlip’te yaşanan olaylar, ki yine bir göç dalgası olursa en çok etkilenecek yerleşim yerlerinden bir tanesi Kilis, ama biraz önce dediğim gibi buranın kabul edebilecek, gücü kalmamış. İnşallah, önümüzdeki günlerde, böyle sıkıntılı durumlar burada yaşanmaz” diye konuştu.
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un Kilis ziyareti esnasında geniş güvenlik önlemleri alındı.
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