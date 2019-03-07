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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Eski Gençlik ve Spor İl Müdürüne FETÖ'den 6 yıl hapis cezası

Eski Gençlik ve Spor İl Müdürüne FETÖ'den 6 yıl hapis cezası

-ARŞİV-

Dava Dosyası Yurt Dışı Hapis Cezası Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-Seyit Ahmet Bağcının diğer sanıklarla getirilmesi
-Adliyeye giriş
-Adliyeden görüntü

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Eski Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Seyit Ahmet Bağcı, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden yargılandığı davada 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2017 yılı Mart ayında gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanan eski Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Seyit Ahmet Bağcı, daha sonra görevinden açığa alındı. Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dava dosyası karara bağlandı. Mahkemede iddia makamı, sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde ‘mütevelli’ olarak görev yaptığı, örgütün il imamıyla yurt dışına seyahat ettiği, örgütün toplantılarına katıldığı, dijital materyallerde örgütsel veriler elde edildiği, örgüte para topladığı ve üzerine atılı suçların sabit olduğunu öne sürdü. Sanık Seyit Ahmet Bağcı ise, suçlamaları kabul etmeyerek, “Ben Türk devletine güveniyorum, mahkemenin kararına saygılıyım” diyerek beraatını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasını karar verdi. Tutuksuz yargılanan sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi. Seyit Ahmet Bağcı, Adıyaman’da 13 yıl boyunca il müdürlüğü görevinde bulundu.
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