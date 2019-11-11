Eski Filistin Devlet Başkanı Arafat'ı anma töreni - RAMALLAH
: - Bayrak detayları - Anma töreni için gelen Filistinliler - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşma yapması Eski Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yasir Arafat’ın 15'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle Ramallah kentindeki Arafat Anıt Mezarı'nda anma töreni düzenlendi. Törene katılan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas konuşma yaptı.
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