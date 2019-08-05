Eski fabrika binasında yangın - BALIKESİR

: - Yangın yerinden görüntüler Balıkesir 'de eski fabrika binasında yangınBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde kullanılmayan bir zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.Alınan bilgiye göre, fabrikanın sabunhane bölümündeki söküm çalışmaları sırasında spiral taşından yayılan alevler, binadaki yağlı ahşap donanımlara sıçradı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı.Yangının ardından kullanılmayan fabrikada hasar oluştu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım