Eski ev eşyaları ve antikaları biriktirip ofisini küçük bir müzeye çevirdi

-Tuncay’ın resimleri ve eşyaları anlatması

-Müze görünümlü bürodan farklı planlarda detay



( DENİZLİ )- Bu büroya giren kendisini bir anda müze gezisi içinde buluyor DENİZLİ



- Denizli’nin Buldan ilçesinde yaşayan iş adamı Mustafa Tuncay, tekstil üzerine faaliyet gösteren atölyesindeki büroyu adeta eski ev eşyaları ve antikalardan oluşan malzemeler ile müzeye çevirdi.Tuncay’ın ofisine girenler adeta kendilerini küçük bir müze gezintisinin içinde bulurken, Tuncay’ın koleksiyonunda eski dönemlerde kullanılan ev eşyaları, gramofon, el tezgahı parçaları, eski tüfek, kılıç, kama, gaz ocakları, şerbetçi güğümü, mutfak eşyaları ile eski Buldan resimleri yer alıyor.İş adamı Mustafa Tuncay, çocukluğunda çok fakirlik çektiğini, sergilediği eşyalarının çoğunun evlerinde olmadığını o günleri unutamadığı için şimdi o günleri tekrar yaşadığını dile getirdi. Duvardaki her fotoğrafın ve eşyanın kendisi için çok anlamlı olduğunu ifade eden Tuncay, Buldan tarihinin fotoğraflarda yaşadığını kaydetti.

Tuncay eşyaların bir kısmını arkadaşlarının getirdiğini bir kısmını ise kendisinin para ile satın aldığını belirterek, malzemelerin çoğunu hurdacılardan aldığını sözlerine ekledi.



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