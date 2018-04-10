Eski eşinin silahla saldırdığı kadının yaşam mücadelesi sürüyor

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Dün, sabah saatlerinde Esenyurt'ta yaklaşık 10 gün önce boşandığı eşi tarafından vurulan Derya Ç.'ın hastanedeki yaşam mücadelesi sürüyor. Olay, dün sabah erken saatlerde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'ne meydana gelmişti. Yaklaşık 10 gün önce eşinden boşanan Derya Ç. işe gitmek için kaldığı evden çıktığı esnada kocası Vedat H.'nin silahlı saldırısına hedef olmuştu. Eski eşini vuran Vedat H. daha sonrada olay yerine intihara teşebbüs etmişti. Yaşanan olay sonrası çevrede bulunan 2 ayrı özel hastaneye kaldırılan Derya Ç. ve Vedat H.'nin hastanedeki yaşam mücadelesi devam ediyor. Polisin incelemeleri ise sürüyor. (MD-

