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( İSTANBUL ) Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın dehşet anlarını anlattı..."Bir Emine Bulut daha olmayacağım"- Merzuka Altunsöğüt: "Kızıma saldırdığı için hiç kendimi önemsemedim"- "Hastane personeli film izler gibi karşıdan izlediler" İSTANBUL



- Sultangazi'de yaşayan ve şiddet gördüğü için boşandığı eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Merzuka Altunsöğüt dehşet anlarını anlattı. "O anda ben bıçak darbesini aldığımın farkındaydım fakat kızıma saldırdığı için hiç kendimi önemsemedim, yani orada tek amacım kızımı kurtarmaktı" diyen talihsiz kadın bu işin peşini bırakmayacağını bir Emine Bulut daha olmayacağını söyledi.



Sultangazi’de yaşayan Merzuka Altunsöğüt (43), eşi Soner Göztepe'den şiddet gördüğü için 2012 yılında ayrıldı. Altunsöğüt, eşinden ayrıldıktan sonra kızı Cennet Göztepe(23) ve 15 yaşındaki oğlu ile babasının evinde yaşamaya başladı.

2013 yılında açılan boşanma davası sürerken Altunsöğüt eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yakalanan Göztepe ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Geçtiğimiz cuma günü eski eşinin evine giden eski koca burada aile fertleriyle tartıştı. Tartışma sırasında kırılan bir bardak nedeniyle yaralanan oğulları için anne Merzuka Altunsöğüt ve kızı Cennet Göztepe hastaneye gitti. Soner Göztepe de hastaneye giderek burada cebinden çıkardığı bıçakla eski eşini yaraladı. Babasına engel olmaya çalışan 23 yaşındaki Cennet Göztepe de elinden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Eski eşi tarafından bıçakla yaralanan Altunsöğüt yaşadığı dehşet anlarını anlattı. "O anda ben bıçak darbesini aldığımın farkındaydım fakat kızıma saldırdığı için hiç kendimi önemsemedim, yani orada tek amacım kızımı kurtarmaktı" diyen talihsiz kadın bu işin peşini bırakmayacağını bir Emine Bulut daha olmayacağını söyledi.



"Kızıma saldırdığı için hiç kendimi önemsemedim" Altunsöğüt, olayın yaşandığını günü şöyle anlattı: "Cuma günü gece oldu kapıya geldi. Oğlumun elinde bardak kırıldı. Oğlumu hastaneye götürdüm arkamızdan oraya gelmiş. Ben içeride oğlumla ilgilenirken kızım dışarıda hasta kayıt işlerini yapıyordu. Bir baktım dışarıdan sesler yükseldi. Dışarı çıktığımda kızım yakasına yapışmış yumruğu havadaydı zaten ben yetişene kadar yumruğu kızın ağzına indirdi. Gidip ittim duvara yapıştı, yere düştü. Kalkar kalmaz cebinden bıçağı çıkardı bize saldırdı. O anda ben bıçak darbesini aldığımın farkındaydım fakat kızıma saldırdığı için hiç kendimi önemsemedim, yani orada tek amacım kızımı kurtarmaktı." "Bir Emine Bulut daha olmayacağım" 6 sene önce de benze bir olayın yaşandığını belirten Altunsöğüt, "6 sene önce yine böyle bir şey oldu. Bu şahıs zaten şartlı tahliyeliydi. Denetimli imzası vardı. Akşam 9- sabah 7 ev hapsi vardı. 3 gün Silivri'de yattı açık cezaevinde. Ondan sonrası şartlı tahliye.. Emniyet müdürlüğünde mecburi hizmeti ve ev hapsi vardı. Bu adam bu cezası olduğu halde nasıl gecenin birinde kapıma gelip bunları yapıyor. Bundan sonraki süreçte tabi ki duramayacağım. Bu sefer eskisi gibi davranmayacağım. Çalmam gereken tüm kapıları çalacağım. Bu sefer bu işin peşini bırakmayacağım. Bir Emine Bulut daha olmayacağım" diye konuştu.

"Hastane personeli film izler gibi karşıdan izlediler" Hastane çalışanların olaya müdahale etmediğini, sadece film gibi izlediklerini ileri süren Altunsöğüt, "Biz hastanede saldırıya uğradığımızda hastanenin herhangi bir güvenliği yoktu. Güvenliği olmadığı gibi oradaki personelde müdahale etmedi. Film izler gibi karşıdan izlediler. Daha sonra biz kamera görüntülerini istediğimiz zaman bize gösterilen görüntüler bizim onu etkisiz hale getirdiğimiz bıçağı elinden aldığımız yerden kalktığımız esnanın görüntüleri var. Onun içeri girişi onun bize saldırışı hiç biri yok hastane tarafından silinmiş" dedi.

Eski eşine bıçakla saldıran Soner Göztepe'nin ise tutuklandığı öğrenildi.

