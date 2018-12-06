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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Eski eşini yaralayan şahıs tutuklandı

Eski eşini yaralayan şahıs tutuklandı

arşiv görüntüler

( BURSA ) BURSA

Polis Akalan Diş Hekimi Polis Ekipleri 


- Bursa'da eski eşini çalıştığı diş hekimi muayenehanesinde vurarak yaralayan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki yıl önce boşandığı eski eşi Nuriye Y.'yi kendisiyle yeniden evlenmek istememesi üzerine önceki gün çalıştığı muayenehanede tabancayla vurup kaçan şüpheli Nuh Ş. suç aletiyle polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Boşandığı eski eşi Nuriye Y'yi çalıştığı diş hekimi muayenehanesinde tabancayla vurup yaralayan Nuh Ş.'nin (40) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı Nuh Ş. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. i
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